Erciş'te ‘inci kefali' konulu toplantı

Van'ın Erciş İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inci kefali av yasağı döneminde yapılacak çalışmalar konusunda istişare toplantısı düzenlendi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıya Erciş ve Muradiye İlçe Jandarma komutanlıkları ile bağlı karakol komutanlıkları, ilçe tarım ve orman müdürlükleri, Erciş ve Muradiye İlçe Emniyet müdürlükleri ve Muradiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu; inci kefali av yasağı döneminde kaçak avcılığı önlemek için önceki yıllar hangi çalışmaların yapıldığı, yapılan bu çalışmaların kaçak avcılığı önleme konusunda ne kadar başarılı olduğu, bu yıl kaçak avcılığın yoğun yapıldığı bölgelerde nasıl tedbirler alınması gerektiği konularına değinerek; Karadeniz, Marmara gibi büyük denizlerde av yasağı çalışmaları hakkında yapılacak toplantılara katılım sağlanması gerektiğini ve bu toplantılardan elde edilecek yeni teknik bilgilerin inci kefali av yasağı çalışmalarına farklı bir boyut kazandıracağını ifade etti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in 2018 yılı inci kefali av yasağında yapılan çalışmalar ve 2019 yılında alınacak tedbirler hakkındaki konuşmalarının ardından toplantı bilgi alışverişiyle sona erdi.