Erciş'te iş yeri açılışı

Van'ın Erciş ilçesinde ‘Karanfil Eczane' isimli iş yeri düzenlenen törenle hizmet açıldı.

Şehitler Caddesi Erciş Devlet Hastanesi karşısında faaliyete geçen iş yerinin açılışına Ak Parti Erciş İlçe Başkan Yardımcısı Cahit İnci, İnsani Yaşam Hareketleri Dernek Başkanı Sebahat Şen ile çok sayıda davetli katıldı. Kur'an tilavetinin ardından bir konuşma yapan İnsani Yaşam Hareketleri Dernek Başkanı Sebahat Şen, ilçede bu tür iş yerlerinin açılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “İlçemizde her iş yeri esnafımız adına, ilçe adına mutluluk verici bir durumdur. Eczacılık fakültesinden mezun olduktan sonra kendi memleketi olan Erciş'te eczane açarak halkına hizmet etmeyi şiar edinen Merve Şen kardeşimizi tebrik eder bol kazançlar dilerim” dedi.

Kurdele kesiminin ardından, iş yeri alkışlar eşliğinde hizmete açıldı.