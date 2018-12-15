İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş'te iş yeri açılışı

Van’ın Erciş ilçesinde ‘Karanfil Eczane’ isimli iş yeri düzenlenen törenle hizmet açıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde ‘Karanfil Eczane' isimli iş yeri düzenlenen törenle hizmet açıldı.


Şehitler Caddesi Erciş Devlet Hastanesi karşısında faaliyete geçen iş yerinin açılışına Ak Parti Erciş İlçe Başkan Yardımcısı Cahit İnci, İnsani Yaşam Hareketleri Dernek Başkanı Sebahat Şen ile çok sayıda davetli katıldı. Kur'an tilavetinin ardından bir konuşma yapan İnsani Yaşam Hareketleri Dernek Başkanı Sebahat Şen, ilçede bu tür iş yerlerinin açılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “İlçemizde her iş yeri esnafımız adına, ilçe adına mutluluk verici bir durumdur. Eczacılık fakültesinden mezun olduktan sonra kendi memleketi olan Erciş'te eczane açarak halkına hizmet etmeyi şiar edinen Merve Şen kardeşimizi tebrik eder bol kazançlar dilerim” dedi.


Kurdele kesiminin ardından, iş yeri alkışlar eşliğinde hizmete açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.