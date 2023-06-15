Erciş'te karne festivali düzenlendi

Van'ın Erciş Belediyesi ve Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile karne festivali düzenlendi.

Erciş sahil yolu deniz feneri etkinlik alanında düzenlenen festivalde çocuklar farklı aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Erciş Belediyesinin mısır, pamuk şekeri ve benzeri ikramlarda bulunduğu etkinlikte konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gerek kamuda gerekse özel sektörde yönetim sisteminin gençlerden oluştuğunu görmekten ve festival yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Mehmetbeyoğlu, “Biz hangi kuşaktan olursa olsun gençlerimizle bir arada olmaya, onlarla hemhal olmaya, onlara yeni imkanlar ve yeni mecralar açmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Biz bu anlayışla sizlerle bir arada olmak ve bu tip etkinlikleri yapma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ki etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün arkadaşları kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Festival sonunda birçok spor dalında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere madalya ve başarı ödülü takdim edildi.

Karne festivaline Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, siyasi parti temsilcileri, bazı kurum müdürleri, çok sayıda öğretmen, öğrenciler ve veli katıldı.