İhlas Haber Ajansı

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Erciş'te kavga: 3 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde husumetli olan iki ailenin fertlerin arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde husumetli olan iki ailenin fertlerin arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.


Deliçay Mahallesi'nde ikamet eden ve husumetli olan iki ailenin fertleri arasında öğle saatlerinde yeniden kavga çıktı. Erciş Belediyesi yakınlarında çıkan kavgayı polis ayırırken, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


İki ailenin barışmak için dün bir araya geldiği öğrenildi.

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