Erciş'te “Kitap Okuma” yarışması

Van'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğünün ortaklaşa düzenlendiği ‘öğretmen, öğrenci kitap okuyor' yarışması kitap dağıtımı ile birlikte start aldı.

İlçe genelindeki tüm okullarda gerçekleştirilecek okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerden ilk üç kişiye cumhuriyet altını verileceği, rehber öğretmenlerin ise kaymakamlıkça başarı belgesi ile ödüllendirileceği belirtildi. Okuma yarışmasının başlaması nedeniyle Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kitap dağıtım töreni yapıldı. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in yarışma hakkında bilgi verilmesinden sonra Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, eğitimci olan eşi Gülay Mehmetbeyoğlu ile birlikte yarışmanın startını verdi. Kaymakamlık olarak okullara bin adet kitap hediye ettiklerini belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, eğitimin önemine vurgu yaptı. Her bir kitabın ayrı bir dünya olduğunu söyleyen Mehmetbeyoğlu, “Bu yıl ilçemizde düzenleyeceğimiz öğretmen, öğrenci kitap okuyor yarışmasına yeni bir farkındalık katmak için yarışmamızı ödüllü yapmaya karar verdik. İlk, orta ve lise öğrencilerinin ayrı ayrı değerlendireceği kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi tam, yarım ve çeyrek altın ile ödüllendireceğiz. Ayrıca öğretmenlerimizi de unutmadık. Dereceye giren ilk 10 öğretmenimizi başarı belgeleri ile ödüllendireceğiz'' dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere Kaymakam Mehmetbeyoğlu tarafından kitap hediye edilirken, Mehmetbeyoğlu okullara da ayrıca toplamda bin adet kitap bağışında bulundu.

Bugün başlayan kitap okuma yarışmasına ilçe genelindeki okullarda okuyan 50 bin öğrencinin yanı sıra 2 bin 500 öğretmenin iştirak edeceği belirtilirken, yarışma sınavının 28 Nisan 2019 tarihinde yapılacağı kaydedildi.