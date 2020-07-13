İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş'te korkutan yangın

Van’ın Erciş ilçesinde bir şahsa ait ev, odunluk ve ahırda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van'ın Erciş ilçesinde bir şahsa ait ev, odunluk ve ahırda çıkan yangın korkuya neden oldu.


Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çınarlı Mahallesi ikamet eden İbrahim Minaz isimli vatandaşa ait birbirilerine yapışık ev, odunluk, tandırlık ve ahırda çıktı. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri, 10 personelle müdahale ettikleri yangını söndürdü. Yapılar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.