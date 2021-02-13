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Erciş'te korkutan yangın

Van’ın Erciş ilçesinde temel gıda ve kimyevi maddelerin olduğu depo ile bir markette çıkan yangın korkulu anların yaşamasına neden olurken, yangına müdahale den bir itfaiye eri elektrik akımına çarpıldı, 7 kişi ise dumandan zehirlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde temel gıda ve kimyevi maddelerin olduğu depo ile bir markette çıkan yangın korkulu anların yaşamasına neden olurken, yangına müdahale den bir itfaiye eri elektrik akımına çarpıldı, 7 kişi ise dumandan zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesinde bağlı Yukarı Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Koçak'a ait iş yerinde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. 20 personel ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında 1 itfaiye erine elektrik çarptı, 7 vatandaş dumandan etkilendi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye sevk edilirken, itfaiye eri ile vatandaşların durumu iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 7 saat süren yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, temel gıda ve kimyevi maddelerin olduğu 350 metre kare alandaki depo ile bir market yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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