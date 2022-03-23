İhlas Haber Ajansı

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Erciş'te korkutan yangın

Van’ın Erciş ilçesindeki bir binada çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Van'ın Erciş ilçesindeki bir binada çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Binadaki dairelerde mahsur kalan 38 kişi balkon ve pencerelerden tahliye edildi.


Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Vanyolu Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Büyük korkuya neden olan yangında mahsur kalan 38 kişi merdivenli araçla balkon ve pencereden, yaklaşık 25 kişi de merdivenlerden tahliye edildi.

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