Erciş'te korona virüs denetimleri devam ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması için tüm Türkiye'de denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında, vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde, iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı “14 Kural” broşürü dağıtıldı.