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Erciş'te korona virüs önlemleri

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü desteğiyle korona virüs tedbirleri kapsamında banka şubeleri ve PTT hizmet binasının önüne sosyal mesafenin korunması amacıyla bariyer yerleştirildi.

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü desteğiyle korona virüs tedbirleri kapsamında banka şubeleri ve PTT hizmet binasının önüne sosyal mesafenin korunması amacıyla bariyer yerleştirildi.


Erciş'te korona virüs salgınına karşı alınan kararlar tek tek uygulanıyor. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerin kapatılmasının ardından en çok kalabalık yaşanan banka ve PTT hizmet binalarının önünde de tedbirler alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü desteği ile başta banka şubeleri ve PTT hizmet binasının önüne 1 metre aralıklarla polis bariyerleri yerleştirildi. Böylelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı banka şubeleri ve PTT hizmet binası önündeki sosyal mesafenin korunması sağlandı.

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