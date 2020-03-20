Erciş'te korona virüsü tedbirleri

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı, dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında yolları anti-bakteriyel suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri, bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütürken, bir yandan da kahvaltı salonları, lokantalar ve pastane yetkililerine virüsle ilgili bilgiler veriyor. Bu tür mekanlarda masalar arasındaki mesafenin en az 1,5 metreye çekilmesi konusunda gerekli uyarıları yapan belediye ekipleri, marketlerde ise özellikle temizlik ürünlerine yönelik fiyat etiketi denetimlerine devam ediyor.

İlçeyi adeta baştan sona dezenfekte ettiklerini dile getiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Korona virüsü tehdidine karşı ilçemizin temizliğine önem veriyoruz ve çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Hiçbir virüs, aldığımız önlemlerden daha güçlü değildir. Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğunu düşünerek Erciş'imizin pırıl pırıl olması için ekiplerimiz mesai gözetmeksizin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle çöp bırakma noktalarında yoğunlaşan kirliliğe hemen müdahale ediyoruz. Korona virüsünden dolayı alınan tedbir doğrultusunda yollarımızı anti-bakteriyel suyla dezenfekte ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, taziye evlerimizi, camilerimizi ve toplu yaşam alanlarımızın hepsini dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.