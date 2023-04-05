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Erciş'te kültür ve sanat günleri devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Erciş Belediyesi organizasyonunda "Komiği Düşünüldü" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Erciş Belediyesi organizasyonunda "Komiği Düşünüldü" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


Tiyatro günleri çerçevesinde kültür ve sanat etkinliklerine devam eden Erciş Belediyesi, yeni bir oyunu daha tiyatro severlerle buluşturdu. Etkinlik bünyesinde Erciş Kaymakamlığı Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda sergilenen "Komiği Düşünüldü" adlı tiyatro oyunu, öğrenci ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi.


Tiyatro gösterisini katılımcılarla beraber izleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, oyun bitiminde sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

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