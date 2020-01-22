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Erciş'te Kur'an kursunda yangın

Van’ın Erciş ilçesinde bir bir Kur’an kursunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Erciş ilçesinde bir bir Kur'an kursunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Alkanat Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursunda yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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