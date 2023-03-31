Erciş'te Mart ayı karlı bitti

Van'ın Erciş ilçesinde Mart ayının son günleri soğuk ve karlı geçti.

Yaklaşık 2 aydır bahar havası yaşanan Erciş'te, Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu. Karın yağmasıyla vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünü, araçların üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Özgür Turan ve Bülent Akçay isimli vatandaşlar, “Havalar güzel geçiyordu. Karın yağmasıyla birlikte büyüklerimiz, atalarımızın dediği gibi ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözüyle karşılaştık. Kış şu an tam manasıyla geri geldi. Hava ciddi anlamda soğumaya başladı” dedi.