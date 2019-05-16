Erciş'te masa tenisi turnuvası

Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan M. Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen final karşılaşmalarına Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 35 okuldan öğrencinin katıldığı turnuvanın final bölümünde ise, öğrenciler birinciliği almak için ter döktü. Yapılan müsabakalarda minik kızlarda Kadriye Çiftci Ortaokulu, minik erkeklerde Selçuklu Ortaokulu, yıldız erkeklerde Beyazıt Ortaokulu, yıldız kızlarda Kadriye Çiftci Ortaokulu, genç kızlarda Selvihan İmam Hatip Lisesi, genç erkeklerde ise Çelebibağı Çok Programlı Lisesi birinci olurken, dereceye giren diğer okul ve sporculara madalya ve plaketleri ise protokol üyeleri tarafından verildi.

Turnuva sonunda bir konuşma yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçede öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal, sportif ve kültürel alanda da başarılı olmalarını istediklerini belirterek, “Öğrencilerimizin özellikle okul sporları dalında birçok müsabaka yaptık. Bu yılki son müsabakamız okullar arası masa tenisi yarışmasıydı. Bu 35 okulumuz minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde bu yarışmalara katılmış ve bugün burada başarılı olan öğrencilerimizi huzurlarınızda ödüllendirmiş bulunmaktayız. Turnuvada emek veren herkesi yürekten tebrik ediyorum'' dedi.