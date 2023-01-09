Erciş'te matematik şenlikleri düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan matematik şenlikleri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Matematik Seferberliği" çerçevesinde, Erciş Fen Lisesi ev sahipliğinde yapılan "Limitsiz Matematik Şenlikleri" 20 okulun öğrencilerinin katılımıyla başladı. Şenlikler çerçevesinde Erciş'teki öğrenciler matematiğe doyacak, "Limitsiz Matematik Şenlikleri" "Bilgiye Bakalım Etkinliği" ile start verildi. Etkinliğin ardından öğrenciler matematik laboratuvarındaki materyallerden oluşan sergiyi gezdiler. 2022-2023 yılı eğitim-öğretim dönemine yayılacak olan etkinliğin ilkinde konuşan öğrenciler, “Matematik öğretmenlerimizin hazırladığı bu etkinlik hepimiz için çok faydalı ve çok farklı oldu bu etkinlik ilk defa yapılıyor. Biz gerçekten bu durumdan çok memnunuz. Yeni arkadaşlarla tanışmak bizim için çok güzel. Diğer okullardan gelen arkadaşlarımla çalışmak bizim için çok büyük bir mutluluktu. Farklı etkinliklerle kaynaştık matematiğin önemini daha çok anladık ve matematik öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” dedi.