Erciş'te "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği

Daha önce Erciş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu programın ardından Selvihan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan programın sunumu yapıldı. Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, kurum amirleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ile emekli müftü Cüneyt Kulaz tarafından birer konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından okulların hazırlamış oldukları etkinliklerin sunumu yapıldı. Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.