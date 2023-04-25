İhlas Haber Ajansı

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Erciş'te müdürler kurulu toplantısı

Van Erciş ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleriyle toplantı düzenlendi.


Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda şube müdürleri kendi alanlarıyla alakalı konular hakkında konuşmalar yapıp okul müdürlerini bilgilendirdiler. Şube müdürlerinden sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ise okullardaki akademik başarıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu vesileyle okullardaki eğitim kalitesinin artırılması gerektiğinin altını çizen müdür Alhan, “Okul müdürlerinin de gereken desteği vermeleri gerektiğini ve son olarak sizin gibi çalışma arkadaşlarımla her şeyi aşacağıma inanıyorum, desteklerinizi her zaman bekliyorum” dedi.

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