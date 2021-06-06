Erciş'te muhtarlık seçimi heyecanı

Van'ın Erciş ilçesindeki 5 mahallede vatandaşlar yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti.

Erciş ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen 5 mahalle muhtarının çeşitli sebeplerden dolayı görevlerinden ayrılması üzerine vatandaşlar bugün sandık başına gitti. Vanyolu, Latifiye, Doğancı, Çataltepe ve Kırkdeğirmen mahallelerinde kurulan 36 sandıkta 10 bin 264 seçmen bugün oy kullanarak yeni muhtarını belirleyecek.

Vanyolu Mahallesi Muhtar Vekili ve muhtar adayı Recep Keleş, bir yıldır vekaletle mahalle muhtarlığına baktığını belirterek, “Beş adayız. Bir bayan, 4 tane erkek yarışıyoruz. 6 bin 195 seçmenimiz var. Tatlı bir rekabettir. Arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mahallemize hizmet için varız. Kim kazanırsa Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

Vanyolu Mahalle Muhtar Adayı Didem Akbay ise hizmet için aday olduğunu belirterek, “Eşim ve kayınpederim muhtarlık yapmış. Beş adayız. 4 erkek ve bir bayan olarak amacımız mahallemize hizmet etmek. İnşallah hayırlı uğurlu olur hakkımızda. 6 bin 195 seçmenimiz bugün oy kullanmak için buraya gelmiştir. İyi olan kazansın, hak eden kazansın” ifadelerini kullandı.