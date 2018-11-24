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Erciş'te Müzik Öğretmenlerden Oluşan Koru Beğeni Topladı

Van’ın Erciş ilçesinde Öğretmenler Günü nedeniyle müzik öğretmenlerinden oluşan koru izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Van'ın Erciş ilçesinde Öğretmenler Günü nedeniyle müzik öğretmenlerinden oluşan koru izleyicilerden büyük beğeni topladı.


Kaymakamlık Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, öncelikle 2011 yılında ilçede meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenleri minnetle andıklarını belirtti. Şimşek, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, "Fedakarca köy, şehir demeden öğrencilerimizi geleceğe iyi insan olarak yetiştirmek için gecesini gündüzüne katan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Gecede müzik öğretmenlerimizin oluşturduğu korunun seslendireceği türküleri de umarım beğeniyle izlersiniz" dedi.


Sabah yapılan programda ise Atatürk büstüne çelenk sunulması saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından, öğretmenler ile öğrencilerden oluşan gurup 2011 depreminde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarını ziyaret ederek meslektaşlarının kabrine çiçek bıraktılar.

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