Erciş'te odunluk yangını

Van'ın Erciş ilçesinde odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.