İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erciş'te Öğretmenler Günü etkinliği

Van’ın Erciş ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.


Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Erciş Meslek Yüksekokul Müdürü Remzi Tuntaş, okul personeli, öğretmen, öğrenciler ve misafirler katıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şefik Tüfenkçi'nin konuşmasının ardından Erciş Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan etkinliklerin sunumu yapıldı. Şiirlerin okunduğu ve müzik dinletisinin sunulduğu program, plaket takdimiyle son buldu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.