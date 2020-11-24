Erciş'te Öğretmenler Günü

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler'in Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Hediye takdiminden sonra idareci ve öğretmenlerden oluşan topluluk, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıldı.

Kabir ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, “Bugün 23 Ekim 2011 yılında yaşadığımız deprem hadisesinde hayatını kaybeden 76 öğretmenimizin anısına depremde vefat etmiş şehit öğretmen Mesut Özata'nın huzurunda şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.