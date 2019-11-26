Erciş'te okul sporları toplantısı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, şube müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı. Toplantıda 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri değerlendirilirken, 2019-2020'ye dair planlama ve değişen kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, il genelinde okul sporları müsabakalarına katılımın arttırılmasına dikkat çekerek, “Bu hususta arzu edilen seviyeye gelmek adına herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda çok güzel vurgularda bulunarak, özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlerle sportif faaliyetlerin önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bizler sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal bir takım etkinlikleri ön plana çıkarmazsak, çocuklarımız sanal dünya denilen ortamda heder olup gitme durumunda kalırlar. Bu manada siz beden eğitimi öğretmenlerimizin sorumluluğunuzun büyük olduğunu biliyoruz. Ama sizler bizim için çok önemlisiniz. Yapmış olduğunuz faaliyetler de bizim için çok değerli. Hem ilçelerimiz, hem okullarımız, hem de ilimiz adına bir istatistik yaptığımız zaman bizim en önemli göstergelerimizden bir tanesi oluyorsunuz” dedi.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in de bir konuşma yapmasının ardından toplantı sona erdi.