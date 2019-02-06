Erciş'te ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 81 ilde yapılan farkındalık eylemi Van'ın Erciş ilçesinde de gerçekleştirildi.

Erciş Kaymakamlığı önünde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 108.Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte protokol üyeleri yayalara ve araç sürücülerine broşür vererek farkındalık etkinliği konusunda uyardı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla farkındalık eylemini ilçede de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakanlığımızın bastırmış oldukları broşürleri şoför arkadaşlarımıza takdim ettik. 2019 yılında yaya geçitlerindeki trafik uygulamalarında yayların öncülük haklarının ön plana çıkması açısından farklılık yaptık. Daha öncede kırmızı ışık uygulaması yapıldı. Trafik kazalarının azaltılması önemsiyoruz. Trafik kanunlarında yapılan değişikliklere yaya geçidinden yaya geçiyorsa araçların durup yayaya öncelik vermesi gerekiyor. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor'' dedi.