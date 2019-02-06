İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş'te ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 81 ilde yapılan farkındalık eylemi Van’ın Erciş ilçesinde de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 81 ilde yapılan farkındalık eylemi Van'ın Erciş ilçesinde de gerçekleştirildi.


Erciş Kaymakamlığı önünde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 108.Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte protokol üyeleri yayalara ve araç sürücülerine broşür vererek farkındalık etkinliği konusunda uyardı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla farkındalık eylemini ilçede de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakanlığımızın bastırmış oldukları broşürleri şoför arkadaşlarımıza takdim ettik. 2019 yılında yaya geçitlerindeki trafik uygulamalarında yayların öncülük haklarının ön plana çıkması açısından farklılık yaptık. Daha öncede kırmızı ışık uygulaması yapıldı. Trafik kazalarının azaltılması önemsiyoruz. Trafik kanunlarında yapılan değişikliklere yaya geçidinden yaya geçiyorsa araçların durup yayaya öncelik vermesi gerekiyor. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.