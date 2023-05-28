Erciş'te oy verme işlemi başladı

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erciş ilçesinde de ikamet eden seçmenler Cumhurbaşkanı seçimi için bir kez daha sandık başına gitti. Erciş genelinde toplam 341 sandıkta 104 bin 19 seçmen oy kullanacak. Saat 17.00'ye kadar devam edecek olan oy kullanma işlemi sonrasında ise oy sayımına geçilecek. Oylarını kullanan vatandaşlar, seçim sonucunun ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.