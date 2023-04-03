Erciş'te “Pembe Aslında Siyahtır” oyunu sahnelendi

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından madde müptelasına karşı gençlere ve öğrencilere yönelik “Pembe Aslında Siyahtır” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İlçede kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde madde müptelasına karşı şuurlandırmaya yönelik 10 seans şeklinde düzenlenen, yönetmenliğini Metin Karaman'ın, senaristliğini Kasım Üçkan'ın yaptığı “Pembe Aslında Siyahtır” adlı oyun öğrenci ve gençlerin beğenisine sunuldu. Başarılı oyuncuların canlandırdığı karakterlerle günümüzdeki gençlerin yaşadıkları ve başlarından geçen olayları çarpıcı bir dille seyirciye sundukları oyunda, uzak durulması gereken sigara, alkol ve madde kullanımı gibi zararlı alışkınlıkların sonrasında meydana gelen olaylar sahnede seyirciye yansıtılıyor. Başarılı tiyatro oyununda yanlış kurulan arkadaşlık bağlarının, duygusal çöküntülerin, parçalanan aile kavramının önemi ve müptelasıyla mücadele merkezlerinin de önemine vurgu yapılıyor.

Tiyatro gösterisini katılımcılar ile beraber izleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, oyun bitiminde sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Yapılan faaliyetler çerçevesinde Erciş Belediyesine teşekkür eden öğrenciler, oyun sonunda tiyatro oyuncularının canlandırdıkları karakterlerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.