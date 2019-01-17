Erciş'te ‘Rol Modeller' buluşması

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciş Belediyesi işbirliğinde lise son sınıfta bulunan kız öğrencilere örnek teşkil etmesi, gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla ‘Rol Model' buluşması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciş Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen seminere Erciş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Bahriye Asena Düşüngülü, Polis Memuru Serap Geyik, Mehmetçik Anaokulu Öğretmeni Nalan Keskin ve İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinden Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar tarafından Selvihan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Abdulkadir Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12 inci sınıfında bulunan 325 kız öğrenciye bilgilendirme yapılırken, yöneltilen sorulara da cevap verildi.