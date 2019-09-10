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Erciş'te sağlık yatırımları

Van’ın Erciş ilçesinde inşaatları devam eden sağlık yatırımlarında incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu inşaatların bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Van'ın Erciş ilçesinde inşaatları devam eden sağlık yatırımlarında incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu inşaatların bitme aşamasına geldiğini söyledi.


2019 inşaat sezonu kapsamında ilçede yapımı devam eden sağlık yatırımlarının bitme aşamasına geldiği belirtildi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu inşaat aşamasında bulunan sağlık alanlarında incelemelerde bulundu. Yatırımlar kapsamında Erciş Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Çelebibağı Mahallesi 1 ve 2 Nolu Sağlık Ocakları, Kışla Mahallesi 2 Nolu Sağlık Ocağı ile Beyazıt Mahallesi 4 Nolu Sağlık Ocağı inşaatlarının hızla devam ettiğini belirten Mehmetbeyoğlu, kısa süre içinde inşaatların tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

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