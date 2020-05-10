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Erciş'te şehit anneleri unutulmadı

Van’ın Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı.

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı.


Tüm yurtta Anneler Günü çeşitli etkinlikler kutlanırken, Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından da önce 100 yaş ve üstü annelerin, ardından da şehit annelerin Anneler Günü kutlandı. Kaymakamlık ve belediyeye bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçedeki şehit annelerini tek tek ziyaret ederek Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun selamları iletildi. Ekipler, Mehmetbeyoğlu tarafından şehit anneleri için gönderilen hediyeleri de takdim etti.

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