Erciş'te şeker fabrikasında pancar alım kampanyası başladı

Van'ın Erciş Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımı kampanyası törenle başladı.

Şeker fabrikasının pancar alım sahasında düzenlenen törene, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Türkiye Şeker fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Yusuf Özlek, Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanı Faruk Ünal, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Sezai Doğan, bazı kurum amirleri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı.

Programda bir konuşma yapan Van Valisi Ozan Balcı, “Öncelikle bu fabrikanın kuruluşundan bugüne kadar gelmesini emek sağlayan ama Dar-ül Beka'ya irtihal eyleyen bütün herkese kardeşlerimize büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaşayanlara sağlık afiyet diliyorum. Yine bugün bu fabrikayı ayakta tutan işçilerimize, nasırlı elleri ile üretim yapan şeker pancarı üreticilerine, özellikle de kadın çiftçilere, beylere çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Türk Şeker Erciş Şeker Fabrikası, şeker pancarı kampanya açılış döneminde burada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etmek istiyorum. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, katkı sunan ve pancar üreticilerimize çok çok çok teşekkür ederim. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı bereketli kılsın. Hep böyle güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Hepinizi sevgi saygı ve hürmetle selamlıyorum Allah'a emanet kalınız” dedi.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, “35 yıl önce şeker fabrikamızın temeli ağır sanayi mimari ve 24. fabrikayı çimento fabrikaları ile beraber temelini atan Necmettin Erbakan hocamız akabinde Turgut Özal Cumhurbaşkanımıza da Allah rahmet etsin. Hizmeti kendine dert edinen bu memleketin kalkınması için gece gündüzü ne hep yüksek performansla çalışan liderimizi rahmetle yad ediyoruz” dedi.

“Bu yıl 66 bin 238 dekar alanda pancar ekildi”

Şeker pancarı alım kampanyasında konuşma yapan Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Sezai Doğan, “Fabrikamız bu yıl 2 il 10 ilçe ve 62 köyde bin 540 üreticimize 66 bin 238 dekar alanda pancar ektirmiş olup ekilen bu alanda yaklaşık 325 bin ton bedel ödenen pancar teslim edilecektir. Fabrikaların kampanya sürelerinin dengelenerek pancarın bozulmadan işlenebilmesi için genel müdürlüğümüzün talimatı ile fabrikamıza bağlı iki bölgeden 100 bin ton işlenen pancar Ağrı Şeker Fabrikasına gönderilecektir. Fabrikamız bu kampanyada 20 memur 230 daimi işçi 165 kampanya mevsimlik işçi 170 taşeron işçi olmak üzere 585 personel ile 212 bin ton civarında pancar işleyecektir. Kampanyamızın çalışanlarımıza, üreticilerimize, ilçemize, ilimize, ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.

“Şeker fabrikası şehrimizin ekonomisine yaklaşık olarak 176 milyon liralık ciddi bir değer kattı”

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise, “Erciş Şeker Fabrikamızın 2019 yılındaki pancar işleme kapasitesi 108 bin 500 tondu. 2020 yılında kapasitemiz 200 bin seviyesine geldi. İnşallah bu yıl da daha yukarı gidiyor. Tüm zamanların en iyi verilerinin gerçekleştiği bu dönemde şehrimizin ekonomisine yaklaşık olarak 176 milyon liralık ciddi bir değer kattı. Pandemi dönemi gibi önemli bir dönemde bütün dünyada yaşanan kriz döneminde fabrikamız üretmeye devam etti” dedi.

“Erciş Şeker Fabrikası yöremizin tek sanayi kuruluşudur”

Erciş Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünal da, “Erciş Pancar Kooperatifi 1991yılında Muş'tan ayrılmış bir kooperatiftir. 34 bin 595 üyeye sahip 4 ilin sınırları içerisinde faaliyet sahası bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Erciş merkez olmakla birlikte Van ve bütün ilçeleri, Ağrı'nın Patnos ilçesi, Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri bizlerin faaliyet sahası içerisinde bulunmaktadır Erciş Şeker Fabrikası yöremizin tek sanayi kuruluşudur. Bu sektör öyle bir sektör ki iki kanadı olan bir kuşa benziyor. Bir kanadı fabrikalar, diğer bir kanadı da şeker üreticileri oluşturmaktadır. Üreticinin içinde olmadığı bir fabrika modeli sadece beton yağrınından ibaret olacaktır” dedi.

“Ülkemizin yıllık şeker ihtiyacı 2 milyon 700 bin ton”

Türk Şeker Genel Başkan Yardımcısı Şahin Arat, “Türk şeker, 15 şeker fabrikasının yanı sıra 2 alkol, 2 makine, 1 elektromekanik aygıtlar fabrikası ve bir enstitü ile 96 yıldır ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşları arasındadır. Ülkemizin yıllık şeker ihtiyacı 2 milyon 700 bin ton olup Türkiye'de halihazırda 1 milyon 176 bin tonu Türk Şeker'e ait olmak üzere 3.6 milyon ton kuru pancar şekeri üretim kapasitesi mevcuttur. Türk şeker, şeker üretimin yanı sıra yan ürün olarak elde ettiği megas ile etil alkol üretimi, kimya, maya, yem sanayi ve birçok sanayi sektörüne yaş pancar posası ile de hayvancılık sektörüne yaptığı katkılarla ülkemizde tarımın sanayiye entegrasyonuna en iyi örnektir. Bu kampanyanın başta Erciş şeker fabrikamız olmak üzere şirketimize, ülkemize hayırlar getirmesini diler saygılar sunarım” dedi.

Konuşmaların ardından pancar üreticilerine hediyeler takdim edildi. Daha sonra kurban kesilip ilk gelen pancar kantardan geçip işlenmesi için fabrikaya giriş yaptı.