Erciş'te şeker pancarı alımı başladı

VAN (İHA) –Van'ın Erciş Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımı, törenle başladı.

Şeker fabrikasının alım sahasında düzenlenen törene, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Türkiye Şeker fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Yusuf Özlek, Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanı Faruk Ünal, Erciş Şeker Fabrikası Yusuf Gocuklu, bazı kurum amirleri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Şeker Fabrikası'nın binlerce insana iş ve ekmek kapısı olduğunu ifade ederek, “Memleketimiz gelişiyor, insanlarımızın refah seviyeleri yükseliyor. Hamdolsun tarım, ziraat, sanayi, eğitim ve kültürel faaliyetlerde Erciş her zaman birinciliğe oynamış bir ilçemizdir. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimize huzur, sağlık versin” dedi.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise fabrikanın 1988'den beri hizmet verdiğini belirterek, "34'üncü pancar alımını gerçekleştiren bir tesiste bulunmak ve işçi, emekçi kardeşlerimle bir araya gelmek, onların gözündeki çalışma azmini görmek beni çok mutlu ediyor. Şeker fabrikaları hem Erciş'imizde, hem Ahlat, Ağrı ve Van'ımız da 3 ayrı ilde hizmet veren, çiftçimizin, emekçimizin emeğini ortaya çıkartıp, ülke ekonomisine önemli katkı sunan çok kıymetli bir yer. Cumhurbaşbakanımız Recep Tayip Erdoğan'ın 2023 vizyonu 2051 ve 2071 hedefleri ile birlikte değerlendirdiğimizde, bu bölge insanının daha yapacak çok işi var. Pancar alım törenimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yusuf Gocuklu da, ”Geçtiğimiz yıl fabrikamız 200 bin ton pancar işleyerek 31 bin 915 ton şeker 6 bin 750 ton melas ve 62 bin 500 ton pancar küspesi üretmiştir. pandemi ortamına rağmen bu değerler fabrikamızın bugüne kadar ulaştığı en yüksek değerlerdir. Bu yörede bu kadar çok pancar ekilmesinin en büyük sebebi sayın Genel Müdürümüz Mücahit Alkan ın yöremizdeki pancar alım fiyatına yüzde 10 teşvik primi uygulaması sayesinde olmuştur. Kendilerine fabrikam ve bütün pancar üreticileri adına teşekkür ederim. 2020-2021 pancar işleme kampanyası sonunda yapılan değerlendirme neticesinde fabrikamız 15 şeker fabrikası arasında üçüncülük ödülü ile onurlandırılmıştır, hedefimiz birinciliktir. Bu yılki pancar üretimimiz 3 il, 59 köydeki bin 567 çiftçimiz ile 46 bin 177 dekarda yapılmıştır. Pancar alımımız merkez, Muradiye ve Akdamar kantarlarımızda yapılacaktır. 2021-2022 pancar kampanyamızın öncelikle kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Erciş Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünal da, “Pandemi öncesi 105 bin ton olan şeker pancarı, bugün Allah'a şükür 240- 250 bin ton seviyelerine gelmiştir. Bu bir başarıdır” dedi.