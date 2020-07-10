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Erciş'te sel 4 mahallede hasara yol açtı

Van’ın Erciş ilçesi Yünören, Hasanabdal, Doğancı ile Şehirpazarı mahallelerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel, 3 evin sular içinde kalmasına neden olurken, birçok ekili alanda hasar gördü.

Van'ın Erciş ilçesi Yünören, Hasanabdal, Doğancı ile Şehirpazarı mahallelerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel, 3 evin sular içinde kalmasına neden olurken, birçok ekili alanda hasar gördü. Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam sel bölgelerinde incelemelerde bulunarak yaraların kısa süre içinde sarılacağını belirtti.


Mahalle sakinlerinin oluşan seli yetkililere bildirmesiyle hemen harekete geçen Erciş Belediyesi bölgeye diğer kurumlardan da iş makineleri takviye ederek tıkanan dere yatakları temizlenmeye başladı. Hasar tespit çalışmalarında da başlandığı belirtilirken, sel sonrası Yünören Mahallesi'nde 1, Hasanabdal Mahallesi'nde 2 olmak üzere toplam üç evin selden hasar gördüğü, ekili alanların etkilendiği bildirildi. Mahallelerde incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Erciş ilçe Başkanı Nedim Sağlam vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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