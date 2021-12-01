Erciş'te şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Van'ın Erciş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

İlçeyi etkisi altına alan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Rüzgarın etkisiyle Çimen Mahallesi'nde bulunan Çimen İlkokulunun çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları okulun bahçesine düştü. Çatı parçalarının uçtuğu bahçede öğrencilerin olmayışı olası faciayı önledi.

Ayrıca Erciş-Ağrı kara yolunda bulunan kereste doğrama atölyesinin de çatısı uçtu duvarları devrildi. Çelebi Bağı Mahallesi'nde de bir ahırın çatısı uçtu. Çatı parçalarının zarar verdiği elektrik telleri VEDAŞ ekiplerince onarıldı.