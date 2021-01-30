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Erciş'te sokak hayvanları için mama bırakıldı

Van’ın Erciş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanları aç kalmaması için Belediye ekipleri tarafından mama ve ekmek bırakıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanları aç kalmaması için Belediye ekipleri tarafından mama ve ekmek bırakıldı.



Erciş Belediyesi tarafından her hafta sonu sokak hayvanları için mama ve ekmek bırakılıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde her hafta sonu gerçekleştirilen uygulamada Belediye ekipleri tarafından önceden belirlenen noktalara mama ve ekmek bırakılıyor. Bu hafta sonu Kasımbağı, Kışla ve Çelebibağı mahallelerini gezen ekipler, belirlenen noktalara mama ve ekmek bırakarak hayvanların hafta sonu aç kalmamalarını sağladı.

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