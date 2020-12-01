İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş'te ‘Sosyal Market' açılışı

Van’ın Erciş ilçesinde Verenel Derneği tarafından kurulan ve yardıma muhtaç vatandaşların yararlanabileceği sosyal marketin açılışı gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Verenel Derneği tarafından kurulan ve yardıma muhtaç vatandaşların yararlanabileceği sosyal marketin açılışı gerçekleştirildi.


Kentsel Dönüşüm İş Merkezlerinde kurulan sosyal marketin açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu ile davetliler katıldı. Açılış programında yaptığı konuşmada toplumun veren el ruhuyla yoksula her zaman yardım elini uzattığını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Bu sosyal marketin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm dernek yetkililerine teşekkür eder, marketin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.


Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sosyal market hizmete açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.