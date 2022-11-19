Erciş'te “Sosyal medyadan sosyal meydana” etkinliği

Van'ın Erciş Belediyesi ve Erciş Gençlik Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Sosyal medyadan sosyal meydana” etkinliğe büyük ilgi.

Erciş Belediyesi ve Erciş Gençlik Merkezi iş birliği ile aileleri sosyal medyadan uzak tutmak için, “Sosyal medyadan sosyal meydana” adlı etkinlik büyük ilgi gördü. Erciş Millet Bahçesinde yapılan etkinlikte birçok alanda stant kuruldu. Yüz boyama, satranç, mangala, halat çekme, çuval yarışı, masa tenisi, basketbol, voleybol gibi birçok etkinlik sergilendi. Bu etkinlik ile çocuklar ve aileler hem eğlendiler hem de sosyal medyadan uzak kaldılar. Etkinlik sayesinde çocuklar ve aileler doya sıya eğlendiler. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği ekinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurumu amiri, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı. Etkinliğe katılan çocuklar, programı beğendiklerini ve doyasıya eğlendiklerini söylediler. Arkadaşlarıyla birlikte güzel bir vakit geçirdiklerini ifade eden çocuklar, bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ettiklerini dile getirdiler.