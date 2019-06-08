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Erciş'te tarihi eser operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Erciş ilçesinde bir adreste yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


Van il Jandarma Komutanlığına bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erciş ilçesinin Cihangören Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ve piyasada satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahsın adresine yönelik düzenlenen operasyonda; 54 adet çeşitli süs eşyası ve obje, 13 adet sikke olmak üzere 67 adet çeşitli dönemlere ait tarihi esir ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındı.

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