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Erciş'te terör operasyonu: 4 tutuklama

Van’ın Erciş ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik Erciş ilçesinde eş zamanlı icra edilen operasyon sonucunda 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4 tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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