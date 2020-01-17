İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş'te toplu taşıma araçları denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş’te hizmet veren toplu taşıma araçlarını denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş'te hizmet veren toplu taşıma araçlarını denetledi.


Van Büyükşehir Belediyesinin il ve ilçelerde toplu taşıma araçlarını denetleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri tarafından ilçede denetim yapıldı. Denetimlerde elektronik ücret toplama sistemi başta olmak üzere araç içi temizliği, sürücülerin kılık kıyafetleri, güzergah uyumu ve evrak eksikliği gibi konular denetlenirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise toplu ulaşım araçlarında fazla yolcu taşıma ve emniyet kemeri denetimi yaptı.


Yapılan denetlemede, ekipler bazı belgeleri eksik olan sürücülere idari para cezası uygularken, ruhsatsız çalışan korsan araçlar ise trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.