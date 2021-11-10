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Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Van-Ağrı karayolu, Belediye kavşağında F.Ç.'nin kullandığı 25 EY 557 ve M. Ç.'nin kullandığı 34 AC 1646 plakalı Citroen Berlingo marka araçlar çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yarandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kavşak, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

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