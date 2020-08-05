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Erciş'te trafik kazası:1 ölü , 2 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılören mezrası yakınlarında meydana geldi. E.A. yönetimindeki 45 ADN 83 plakalı hafif ticari kamyonet bilinmeyen bir nedenle uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü E.A. hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınırken, kaza hayatını kaybeden E.A. ise otopsi yapılmak üzere aynı hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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