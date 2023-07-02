Erciş'te üç araç kazaya karıştı: 13 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Erciş karayolunda Balık Bendi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 AAZ 484 plakalı Ford Transit minibüs, 65 DC 949 plakalı Ford Tourneo Connect hafif ticari kapalı kasa kamyonet ile 06 DCZ plakalı Fiat Egea otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.