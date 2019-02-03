Erciş'te “Van Bölgesi 8. Eğitim Çalıştayı” yapıldı

Eğitim Çalıştayı”, Van'ın Erciş ilçesinde yapıldı.

Erciş Öğretmenevinde “Eğitimde Değişim Parametreleri” üst başlığı altında gerçekleşen çalıştaya Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş, Eğitim Bir-Sen temsilcileri, Van Gökkuşağı Derneği, Erciş Başak Der, Hakkari Kadim Kent Derneği, Muş Lale Der, Doğubayazıt Gönüllü Dostlar Derneği, Tatvan Tek-Der, Gevaş Hayat Pınarı Derneği, öğretmen komisyonu temsilcileri ile üye öğretmenler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, çalıştayı önemsediklerini belirterek, “Geleceğimiz için, bizler için çok kıymetli olan öğrencilerin iyi bir şekilde vatana, millete faydalı yetiştirmek hepimizin ortak amacıdır'' dedi.

Ardından, ‘Eğitim ve Öğretimde Kavramların Yeniden Tanımlanması' konusuyla Van YYÜ Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Fuat Tanhan, ‘Pratiğe Dönüştürülemeyen Eğitim Vizyonumuz' konusunda Van YYÜ İlahiyat Fakültesinden Dr. Ramazan Turgut, ‘Eğitimde Tarafların Beklentileri' konusunda ise Eğitimci Suat Arıkan, “Eğitimde Değişim Parametreleri” üst başlıklı çalıştaya yaptıkları konuşmalarla katkı sundular.

Sonuç bildirgesinin okunmasının ardından topluca fotoğraf çekimiyle çalıştay sona erdi.