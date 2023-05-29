Erciş'te vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı

Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim sonuçlarını kutlamak için cadde ve sokaklara akın etti.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yüzde 52 ile zaferle tamamlamasının ardından Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar kutlama yaptı. Kent sokaklarında vatandaşlar ellerinde bayraklar ve araçları ile konvoy oluşturdu. Şehir merkezine akın eden binlerce Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaş, daha sonra ilçenin Vanyolu Caddesi'nde bulunan kaymakamlık önünde kutlama programı düzenledi. Burada toplanan vatandaşlar davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı.

Vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar araçlarla ve yaya olarak şehrin birçok noktasında sloganlarla Allah'u Ekber nidalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutladılar.