Erciş'te yangın tatbikatı

Erciş İlçe İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından yangına karşı korunma ve ilk müdahale tatbikatı yapıldı. 428 öğrenci 25 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat başarılıyla gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, tatbikat sonrasında okul bahçesinde öğrencilere yangının nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda da bilgi verdi.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatın ardından okul yönetimi, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye teşkilatına teşekkür etti.