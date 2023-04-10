Erciş'te yetiştiricilere 25 bin meyve fidanı dağıtıldı

Erciş Pancar Ekiciler Kooperatifi önünde düzenlenen tören ile 8 farklı türden toplam 25 bin meyve fidanı toprakla buluşturulmak üzere yetiştiricilere dağıtıldı. Dağıtım programına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Nedim Çevik, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda yetiştirici katıldı. Van Valiliği tarafından başlatılan 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' bünyesinde çiftçilere dağıtılan meyve fidanı töreninde konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “İlçemizde son 5 yıldır özellikle Erciş üzümü fidesi dağıtımında bir milyon fideye ulaşmak üzereyiz. Şu an için toplamda 670 bin adet üzüm fidanı ilçemizdeki üreticilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtılmış ve hali hazırda dağıtımı yakında tekrar başlayacaktır. İlerleyen yıllarda da üzüm fidanlarımızın dağıtımı devam edecektir. Bunun yanında bugün 63 mahallemizde 244 üreticimize 25 bin adet fidan dağıtacağız. Meyve ağaçlarını ilçemizde önemsiyoruz. Bunun yanında endemik Erciş üzümünü de önemsiyoruz. İnşallah Erciş'imiz bağ bozumunda marka bir şehir haline de gelecek. Köklü bir geçmişe ve toprağa dair coşkulu bir anlama sahip bağ bozumu sadece üzüm toplamak anlamına gelmiyor. Bağ bozumu her kültürde farklı karşılama ve kutlama geleneklerine sahip. Ortak nokta ise umut ve bereketin simgesi olarak tanımlanabilir. Bizler de bereketin simgesi bu tarımsal ürünümüzü, coğrafi tescil işareti ile taçlandırarak, sosyal ve kültürel etkinlikler ile hem üreticimize maddi gelir elde etmek hem marka şehir Erciş'imize kazandırmak için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Kadim bir tarihe sahip olan Erciş ilçemizde meyve fidanı dağıtımımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projeye katkı sunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür ediyorum" dedi.