Erciş'te yıl sonu sergisi

Van'ın Erciş Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren 11 aile destek merkezinde kurs gören kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yıl sonu sergisi yapıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Sahil yolunda yapılan stantlarda sergilenen ürünler yoğun ilgi gördü. Açılış sonrası stantları tek tek gezen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, başarılı çalışmalardan dolayı kursiyerleri tebrik etti.

Kursiyerler ise yapmış oldukları ürünlerden Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na hediye ettiler.

Serginin açılışına Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, parti temsilcileri ve bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.