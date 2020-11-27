İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş'te yol çizgi çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciş ilçesinde yol çizgi çalışması yapıldı.


Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokakların çizgi çalışmaları yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin birçok caddesi daha önce son sistem BSK asfalt ile kaplanmıştı. Asfalt çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yol çizgi çalışmaları yapıldı.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.