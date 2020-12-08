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Erciş'teki metruk binaların yıkımı sürüyor

Van’ın Erciş ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıktırılıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıktırılıyor.


Erciş Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. İlçede güvenlik açısından risk teşkil eden binalar, bina sahiplerinin izni doğrultusunda Erciş Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yaktırılarak ortadan kaldırılıyor. Ekipler, ilçe genelinde 2019 - 2020 yılları içerisinde toplam 185 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.


Erciş Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli çalışanlar; rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalarla can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılarla genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için çalışmaların sürekli devam ettiğini belirttiler.

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